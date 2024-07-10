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НАТО планирует произвести 650 истребителей F-35 в ближайшие 5 лет — Белый дом

12:05 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — участницы Североатлантического альянса собираются в ближайшие пять лет пополнить свои военные арсеналы 650 истребителями F-35 и построить по меньшей мере 50 кораблей и подводных лодок. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В ближайшие пять лет наши союзники по НАТО в целях модернизации своих военных арсеналов произведут более 650 истребителей пятого поколения F-35, более 1 тыс. систем ПВО, около 50 боевых кораблей и подводных лодок, 1,2 тыс. танков, 11,3 тыс. боевых машин и около 2 тыс. артиллерийских систем», — отметил Салливан в авторской колонке для газеты The New York Times.

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