НАТО планирует произвести 650 истребителей F-35 в ближайшие 5 лет — Белый дом
12:05 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — участницы Североатлантического альянса собираются в ближайшие пять лет пополнить свои военные арсеналы 650 истребителями F-35 и построить по меньшей мере 50 кораблей и подводных лодок. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В ближайшие пять лет наши союзники по НАТО в целях модернизации своих военных арсеналов произведут более 650 истребителей пятого поколения F-35, более 1 тыс. систем ПВО, около 50 боевых кораблей и подводных лодок, 1,2 тыс. танков, 11,3 тыс. боевых машин и около 2 тыс. артиллерийских систем», — отметил Салливан в авторской колонке для газеты The New York Times.
НОВОСТИ
- 12:20 10.07.2024
- Госдума приняла закон о введении туристического налога
- 12:00 10.07.2024
- Потерпевший крушение в Татарстане самолет Cessna полностью сгорел
- 11:40 10.07.2024
- Сбер обслужил более 14 тысяч человек в офисах новых регионов за первые 14 дней работы
- 11:32 10.07.2024
- В Москве задержан агент ГУР, готовивший теракт против военнослужащих Минобороны РФ
- 11:20 10.07.2024
- Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией — таможня
- 11:05 10.07.2024
- Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%
- 11:00 10.07.2024
- ФСБ предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
- 11:00 10.07.2024
- Байден работает президентом на полставки из-за здоровья — Трамп
- 10:32 10.07.2024
- CNN утверждает, что меры безопасности на военных базах США в Европе усилены из-за России
- 10:20 10.07.2024
- Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать