НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 млрд евро — администрация США
14:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Североатлантического альянса намерены объявить на саммите в Вашингтоне о выделении Украине в 2025 году как минимум 40 млрд евро помощи для противодействия России в ходе конфликта. Об этом говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.
«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу», — отмечается в тексте.
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