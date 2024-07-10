НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 млрд евро — администрация США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Североатлантического альянса намерены объявить на саммите в Вашингтоне о выделении Украине в 2025 году как минимум 40 млрд евро помощи для противодействия России в ходе конфликта. Об этом говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу», — отмечается в тексте.