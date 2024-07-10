Сбер целенаправленно уходит от недружественных валют
13:35 10.07.2024
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Фото пресс-службы Сбера
«С 2022 года Сбер целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась», – рассказал он.
По его словам, в июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах. «Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании», – добавил Анатолий Попов.
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