НАТО сможет пригласить Украину в альянс, когда союзники согласятся с этим — декларация

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО сможет пригласить Украину войти в состав альянса, когда все союзники согласятся с этим и когда будут соблюдены необходимые для этого условия. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО.

«Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе [в 2023 году], — отмечается в документе. — Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

«Мы подтверждаем, что будем в состоянии пригласить Украину присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — сказано в декларации.