СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
09:32 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве. Это следует из рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале «Разведчик».
«По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность В. Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается», — говорится в документе.
Однако, отмечает резидент, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, поскольку на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений». В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность, отмечается в документе.
В то же время американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту, отмечается в шифрограмме. Соответствующие контакты установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.
«Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них», — констатирует резидент.
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