Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
10:05 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегия ЕС и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта на Украине, без его завершения страна будет уничтожена. Такое мнение выразил в интервью телекомпании CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Стратегия, которой ЕС и НАТО придерживались последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается, вы видите жестокие нападения. Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться, — утверждает он. — Если мы не сможем установить войну, погибнут еще тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена».
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