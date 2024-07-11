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В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева

10:32 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр комплексного протезирования и реабилитации планируется создать в Южном военном округе. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Здесь (в Ростове-на-Дону — прим. ТАСС) абсолютно не выстроена, нет структуры комплексной реабилитации и протезирования. А на это надо обратить внимание. Нужно максимально быстро, не более 2-3 месяцев, начинать протезировать. <…> Поэтому протезные предприятия именно с системой реабилитации комплексной, обучением пользованию этими протезами должны находиться и базироваться в том числе <…> в Ростове-на-Дону. Мы поднимем обязательно этот вопрос, будем обсуждать его и с губернатором, и в периметре Минобороны и привлекать, в том числе, протезные предприятия, чтобы они сюда заходили и начинали работать», — сказала Цивилева.

Она отметила, что в Ростове-на-Дону должен появиться протезный центр, в котором человек получает медицинское восстановление, медицинскую помощь, физиотерапию, и одновременно с ним работает протезист.

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