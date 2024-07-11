0
0
68
НОВОСТИ

Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море

11:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана США заметила 6–7 июля четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Беринговом море, утверждается в заявлении на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, катер Береговой охраны США «Кимболл» (WMSL 756) обнаружил три судна ВМС НОАК «примерно в 124 милях к северу от пролива Амчитка в районе Алеутских островов, а экипаж самолета HC-130J <…> выявил еще одно судно [ВМС НОАК] примерно в 84 милях к северу от пролива Амукта».

Четыре корабля совершали транзитный проход в международных водах, однако якобы находились в исключительной экономической зоне США. «Военно-морское присутствие КНР осуществлялось в соответствии с международными правилами и нормами. Мы ответили <…> присутствием, чтобы не допустить нарушения интересов США в акватории вокруг Аляски», — приводятся в заявлении слова контр-адмирала Меган Дин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 11.07.2024
РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев
0
57
10:32 11.07.2024
В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева
0
111
10:20 11.07.2024
Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg
0
133
10:05 11.07.2024
Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
0
159
10:00 11.07.2024
Поездка Орбана в РФ стала нарушением законов Евросоюза — юридическая служба ЕС
0
165
09:32 11.07.2024
СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
0
220
09:20 11.07.2024
Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность — альянс
0
211
09:05 11.07.2024
НАТО сможет пригласить Украину в альянс, когда союзники согласятся с этим — декларация
0
273
09:00 11.07.2024
Средства ПВО сбили пять БПЛА над Подмосковьем, Брянской, Тамбовской, Тульской областями
0
252
22:10 10.07.2024
Польша начала подготовку первой «украинской бригады»
0
802

Возврат к списку