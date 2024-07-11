Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана США заметила 6–7 июля четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Беринговом море, утверждается в заявлении на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, катер Береговой охраны США «Кимболл» (WMSL 756) обнаружил три судна ВМС НОАК «примерно в 124 милях к северу от пролива Амчитка в районе Алеутских островов, а экипаж самолета HC-130J <…> выявил еще одно судно [ВМС НОАК] примерно в 84 милях к северу от пролива Амукта».

Четыре корабля совершали транзитный проход в международных водах, однако якобы находились в исключительной экономической зоне США. «Военно-морское присутствие КНР осуществлялось в соответствии с международными правилами и нормами. Мы ответили <…> присутствием, чтобы не допустить нарушения интересов США в акватории вокруг Аляски», — приводятся в заявлении слова контр-адмирала Меган Дин.