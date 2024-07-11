415 человек пострадали от заражения ботулизмом в РФ, двое умерли — Попова

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 человека умерли от заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью, еще 415 пострадали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта вспышка, которая, заставила страдать 417 человек, из них 2 человек скончались, к сожалению», — сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению