415 человек пострадали от заражения ботулизмом в РФ, двое умерли — Попова
11:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
2 человека умерли от заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью, еще 415 пострадали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эта вспышка, которая, заставила страдать 417 человек, из них 2 человек скончались, к сожалению», — сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению
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