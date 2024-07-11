В штабе Байдена начали сомневаться в его победе над Трампом — WP

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена начали скептически оценивать его шансы на переизбрание в ноябре. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на ряд источников в Демократической партии США.

«Подавляющее большинство руководителей предвыборного штаба [Байдена] подавлено и не видит выхода», — приводит газета слова стратега Демократической партии США, пожелавшего остаться неизвестным.

В Демпартии США также подчеркнули, что уже в конце недели члены Конгресса США и доноры могут вновь публично призвать Байдена покинуть президентскую гонку. По данным газеты, пока в партии «не хотят ставить Байдена в неловкое положение» из-за проходящего 9–11 июля саммита НАТО в Вашингтоне. Ему также дают время самостоятельно принять решение о выходе из борьбы за пост главы американской администрации.

По словам неназванного сотрудника кампании по сбору средств для участия Байдена в выборах, крупные спонсоры уже сейчас стали менее активно делать пожертвования. «Если Байден собирается остаться на своем посту, он должен молиться, чтобы пришли доноры [хотя бы] с небольшими суммами», — сказал он.