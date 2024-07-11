Более 70% сторонников демократов поддерживают кандидатуру Харрис вместо Байдена — опрос
16:32 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 73% сторонников Демократической партии полагают, что вице-президент США Камала Харрис должна сменить действующего американского лидера Джо Байдена в качестве кандидата от демократов на президентских выборах в ноябре, Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные журналом The Economist и институтом изучения общественного мнения YouGov.
При этом 48% опрошенных демократов полагают, что Харрис с большей вероятностью сможет одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом. Вероятность ее поражения всерьез рассматривают только 24% респондентов. Почти 80% сторонников Демократической партии верят, что она сможет выполнять обязанности президента США, если это будет необходимо.
Второе место в качестве кандидата от Демпартии, который мог бы заменить Байдена, занимает министр транспорта США Пит Буттеджадж (57%), а третье — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (52%).
Около 58% респондентов от обеих партий высказали мнение, что если Байден останется в гонке, то Трамп одержит победу на выборах. Примерно 66% опрошенных американцев полагают, что Байден должен отказаться от участия в выборах. Однако 68% респондентов от обеих партий считают, что это маловероятно.
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