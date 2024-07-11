РФ по итогам сельхозсезона заняла 1 место в мире по экспорту пшеницы и ячменя — Минсельхоз

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам завершившегося сельхозсезона (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года), по предварительным данным, заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на совещании в Совете Федерации.

«У нас подведен практически итог прошедшего сельхозсезона. По его предварительным итогам мы взяли первое место по экспорту пшеницы, первое место по экспорту ячменя», — сказал Малов.

Он отметил, что в целом по зерну и зерновому рынку Россия занимает третье место в мире и второе место в мире по экспорту растительного масла.