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НОВОСТИ

Будущее и история Европы, Украины и мирового порядка еще не написаны — Белый дом

21:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что будущее и история Европы, Украины и мирового порядка пока еще не написаны, но США и их союзники за последние недели предприняли в этом направлении ряд решительных шагов.

«Будущее, история Европы, Украины и мирового порядка еще не написаны, <…> нет ничего неизбежного, — сказал он, выступая на полях саммита НАТО в Вашингтоне. — За последние несколько дней и недель мы предприняли несколько решительных шагов [в этом направлении], мы предпримем еще более решительные шаги и в ближайшие дни и недели».

Салливан утверждал, что Иран, Китай и КНДР поддерживают попытки президента РФ Владимира Путина «захватить Украину». При этом он указал, что у Украины есть возможности этому противостоять. «У нас есть уверенность в Украине и уверенность в своих силах», — сказал представитель Белого дома.

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