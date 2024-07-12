Турция надеется на возобновление зерновой сделки — Эрдоган

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле, где она изначально была подписана в июле 2022 года. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

«Мы говорили о черноморской зерновой инициативе с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Будем следить за процессом. Если мы сможем объединить обе стороны (Россию и Украину — прим. ТАСС) в этом вопросе, то, надеюсь, совершим шаги по [возобновлению] черноморской инициативы. Мы рассчитываем, что завершить этот процесс сможем в Стамбуле во дворце Долмабахче. Это наше ожидание», — сказал Эрдоган.