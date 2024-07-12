Греция не будет поставлять Киеву комплексы Patriot и С-300, подтвердил премьер страны
10:20 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция не намерена отправлять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства и советско-российские С-300 на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
«Греция не будет предоставлять Украине ни систему Patriot, ни системы C-300. Мы передали другие типы зенитных систем, системы меньшей дальности <…> с согласия генерального штаба национальной обороны страны», — сказал он на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вашингтоне.
Кроме того, Мицотакис подтвердил, что страна не планирует отправлять Киеву истребители F-16.
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