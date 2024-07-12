Учения РФ и КНР показывают их решимость совместно реагировать на угрозы — МО КНР
11:20 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения военных РФ и КНР на юге Китая «Морское взаимодействие — 2024» демонстрируют их решимость совместно реагировать на угрозы безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.
«Продолжающиеся учения, которые по плану продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире», — сказал Чжан Сяоган.
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