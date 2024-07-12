Более 40% россиян выступили против введения штрафов для родителей курящих детей - опрос
12:32 12.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: 42% россиян выступили против введения штрафов для родителей курящих детей. 35% сочли это правомерным, каждый четвёртый (23%) затруднился ответить.
Отцы одобряют инициативу чаще матерей: введение штрафов поддержали 38% мужчин и 32% женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они поддерживают предложение. Среди россиян от 45 лет высказались за — 40% (против 31% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 39% (против 30% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей).
Отмечается, что поддержали инициативу 27% россиян, которые курят сами.
Согласно исследованию, 71% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и не пробовали этого делать. Каждый пятый россиянин, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит.
Ранее кабмин не поддержал проект закона о штрафах родителей за курение их детей.
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