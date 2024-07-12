Главный раввин прокомментировал нападение на синагогу в Калужской области
13:15 12.07.2024
Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал поджог синагоги в Обнинске.
Вечером 10 июля, примерно в 19 часов, на территорию синагоги в Обнинске проникли неизвестные. Они попытались попасть внутрь здания, но у них это не получилось. Вместо этого злоумышленники подожгли будку, где находилась генераторная станция, что привело к возникновению пожара.
В настоящее время пострадавших нет. Электричество уже восстановлено, и шаббат пройдёт в обычном режиме.
Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал поджог синагоги в Обнинске:
«Не успели мы еще толком оправиться от террористической атаки на храмы в Дагестане – и вот еще одно нападение на синагогу, на сей раз в Обнинске. Кто бы ни стоял за этой последней попыткой теракта – очевидно, что она предпринята в одном контексте с поджогом церквей и синагог в Махачкале и Дербенте. А те, в свою очередь, непосредственно связаны с террористической войной, которая уже многие годы ведется против всего цивилизованного мира. И очень жаль, что до сих пор тут и там звучат призывы «отнестись с пониманием» к терактам, стремиться к каким-то «компромиссам» с террористическими группировками.
Руководители нашего государства, слава Богу, занимают в этом вопросе принципиальную позицию, требуя жестко отвечать на каждую вылазку экстремистов – и я искренне надеюсь, что правоохранительные органы сумеют быстро найти и достойно наказать как исполнителей, так и организаторов нападения в Обнинске. Но пока за рубежом легально действуют организации и группировки, составляющие идеологическую базу терроризма, никто не может быть гарантирован от повторения подобных варварских акций.
Будем молиться за то, чтобы человечество вернулось, наконец, к вечным ценностям, чтобы повсюду возобладало уважительное отношение к вещам святым. Ведь любой теракт против храма – это теракт против Бога!»
Пресс-служба главного раввина России
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