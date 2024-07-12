Песков назвал оговорки Байдена внутренним делом США, хотя и заметным всему миру
15:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оговорки американского президента Джо Байдена заметны всему миру, тем не менее они остаются внутренним делом США, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне Байден, представляя украинского коллегу Владимира Зеленского во время мероприятия, по ошибке назвал его «президентом Путиным».
«Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. Комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», — сказал Песков в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на эти оговорки.
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