0
0
1
НОВОСТИ

США заморозили помощь Грузии

22:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений «Достойный партнер — 2024» (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 12.07.2024
Еврокомиссия предлагала соцсети X ввести тайную цензуру — Маск
0
146
20:40 12.07.2024
Для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории — президент Чехии
0
248
20:00 12.07.2024
Глава Минобороны США поговорил по телефону с российским коллегой — Пентагон
0
289
19:20 12.07.2024
Спонсоры демократов заморозили $90 млн пока Байден не выйдет из президентской гонки — NYT
0
273
18:40 12.07.2024
Европарламент нового созыва не пригласил Орбана на свою первую сессию из-за визита в РФ
0
364
18:00 12.07.2024
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
0
378
17:32 12.07.2024
Не видеть удары Киева по ЗАЭС — большая ошибка Запада, предупредил Путин
0
402
17:12 12.07.2024
Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров
0
423
17:00 12.07.2024
Зеленский страдает паранойей на тему якобы возможного покушения со стороны РФ — Reuters
0
434
16:32 12.07.2024
В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев
0
443

Возврат к списку