США заморозили помощь Грузии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений «Достойный партнер — 2024» (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.