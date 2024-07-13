Министр спорта Франции выполнила обещание искупаться в Сене

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене за две недели до открытия Олимпийских игр, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

«Обещание выполнено!» — написала она на своей странице в соцсети X, сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.

Компанию ей составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 г.) триатлонист Алексис Анкинкан. Ему выпала честь нести флаг Франции на открытии Паралимпийских игр 2024 года, которое также состоится в Париже.

На заплыве министра также присутствовали журналисты телеканала BFMTV, которые запечатлели, как она под громкие крики зашла в воду, сообщив немногочисленным собравшимся, что вода прохладная. «Я очень рада, абсолютное счастье. Обещание сдержано, пари выполнено. Вода прохладная, но приятная, 20 градусов», — поделилась она, вернувшись на берег.