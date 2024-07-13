За нарушение закона о необходимости согласования зарубежных поездок депутата могут лишить полномочий

15:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь по закону, в случае несогласованного выезда парламентария из Российской Федерации, его полномочия могут быть прекращены досрочно решением соответствующей палаты. Подчеркивается, что исключение при согласовании поездок составят только служебные командировки.

Как отмечалось в сопроводительных материалах к закону, такие нововведения обусловлены возникновением новых угроз безопасности России. Закон направлен на создание дополнительных гарантий защиты парламентариев от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.