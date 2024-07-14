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НОВОСТИ

Звонить Трампу Путин не планирует - Песков

13:45 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не планирует созваниваться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, пережившим сегодня покушение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин звонить Трампу.

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