Звонить Трампу Путин не планирует - Песков
13:45 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не планирует созваниваться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, пережившим сегодня покушение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин звонить Трампу.
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