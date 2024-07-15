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МИД КНР пригрозил расплатой тем, кто попирают красные линии Китая по Тайваню

11:32 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Те, кто попирают красные линии Китая по тайваньскому вопросу, заплатят за это. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал на брифинге санкции Китая против военно-промышленных компаний США, поставляющих вооружения Тайваню.

«Тайваньский вопрос лежит в основе главных интересов Китая и является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, — заявил Линь Цзянь. — Никто не должен фантазировать, что может нарушать границы и наступать на линии без расплаты».

Он указал, что никакие государства, организации или частные лица не должны недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

12 июля Китай ввел новые санкции против ряда военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружений администрации острова Тайвань.

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