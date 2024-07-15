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В Польше не исключают «иностранный след» в пожаре в порту Гданьска

12:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не исключают диверсию по заказу иностранного государства в качестве вероятной причины сильного пожара в порту Гданьска, который произошел 14 июля. Об этом заявил в интервью газете Rzeczpospolita министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

«С некоторых пор мы никогда не исключаем этот вариант (имеется в виду диверсия или саботаж при участии иностранного государства — прим. ТАСС). Как обычно бывает в таких случаях, к расследованию подключается Агентство внутренней безопасности», — отметил министр. Он подтвердил, что инцидент в гданьском порту также расследуют спецслужбы на предмет саботажа. Семоняк добавил, что в последние дни было несколько таких пожаров, которые обратили на себя пристальное внимание польских спецслужб.

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