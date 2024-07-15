Производство авиабомб ФАБ-3000 с УМПК в десятки раз быстрее и дешевле, чем ракет — летчик

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство фугасных авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в десятки раз быстрее и дешевле, чем ракет. Об этом заявил российский летчик в эфире телеканала «Россия-24».

«Бомба — она планирует, у нее нет своего двигателя. Она опирается только на свои крылья, скажем так. То есть чем с большей высоты и чем быстрее вы ее сбросите, тем она дальше улетит. Это, самое главное, дешево и быстро, в десятки раз быстрее и дешевле, чем цикл производства ракет. Поэтому, конечно, это все переламывает. И радует то, что мы научились делать их в больших количествах. И это неизбежно влияет на ход войны», — сказал он.