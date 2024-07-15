0
0
65
НОВОСТИ

Производство авиабомб ФАБ-3000 с УМПК в десятки раз быстрее и дешевле, чем ракет — летчик

14:12 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство фугасных авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в десятки раз быстрее и дешевле, чем ракет. Об этом заявил российский летчик в эфире телеканала «Россия-24».

«Бомба — она планирует, у нее нет своего двигателя. Она опирается только на свои крылья, скажем так. То есть чем с большей высоты и чем быстрее вы ее сбросите, тем она дальше улетит. Это, самое главное, дешево и быстро, в десятки раз быстрее и дешевле, чем цикл производства ракет. Поэтому, конечно, это все переламывает. И радует то, что мы научились делать их в больших количествах. И это неизбежно влияет на ход войны», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.07.2024
Внешняя задолженность Италии приближается к трем триллионам евро
0
45
14:00 15.07.2024
Потребность нефтегазовой отрасли РФ в кадрах составляет не менее 200-300 тыс. в год
0
101
13:32 15.07.2024
Вакцинация детей в мире застопорилась — доклад ВОЗ и ЮНИСЕФ
0
144
13:20 15.07.2024
ЕС на год продлил санкции против Ирана за поддержку РФ
0
191
13:05 15.07.2024
44% украинцев считают, что пора начинать диалог с Россией — опрос
0
218
13:00 15.07.2024
Украинский БПЛА упал на территории топливно-энергетического комплекса в Орле
0
223
12:32 15.07.2024
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
0
280
12:20 15.07.2024
В пенсионный стаж граждан РФ включат период работы на Украине с 1991 г. до даты начала СВО
0
239
12:05 15.07.2024
Десятки гектаров реликтового леса пострадали при пожаре под Новороссийском
0
256
12:00 15.07.2024
В Польше не исключают «иностранный след» в пожаре в порту Гданьска
0
269

Возврат к списку