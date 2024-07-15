Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Eagle Partner 2024, в которых принимают участие армянские и американские военнослужащие, стартовали в Армении и продлятся до 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«15 июля в Военной академии имени Вазгена Саргсяна министерства обороны было объявлено о начале совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024. В учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают действия по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе выполнения миротворческих задач. Цель учений — повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения», — говорится в сообщении.