Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Мариуполь, сбито шесть ракет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразила атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мариуполь. Как сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР), над городом сбито шесть ракет.

«Около полуночи была очередная атака [Вооруженных сил Украины] на Мариуполь. Отработала система ПВО, все шесть воздушных целей сбиты. Предварительно, это были дальнобойные ракеты», — сообщили в оперативных службах.