Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Мариуполь, сбито шесть ракет
09:20 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразила атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мариуполь. Как сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР), над городом сбито шесть ракет.
«Около полуночи была очередная атака [Вооруженных сил Украины] на Мариуполь. Отработала система ПВО, все шесть воздушных целей сбиты. Предварительно, это были дальнобойные ракеты», — сообщили в оперативных службах.
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