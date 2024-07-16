10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада должны были прислушиваться к российским красным линиям по Украине, не стоило их пересекать. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС делегат Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам, принимающий участие в национальном съезде в городе Милуоки.

«Эта война не должна была начаться. Я думаю, что Западу следовало бы лучше прислушиваться к российской красной линии. У каждой страны есть красные линии. Не стоит пересекать эти красные линии», — сказа собеседник агентства.