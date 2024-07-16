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Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников — силовые структуры ДНР

11:05 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«Согласно перехватам, а также данным средств объективного контроля, противник перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников. Некоторые из них находятся на переднем крае обороны», — сказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.

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