Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников — силовые структуры ДНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«Согласно перехватам, а также данным средств объективного контроля, противник перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников. Некоторые из них находятся на переднем крае обороны», — сказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.