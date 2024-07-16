Достроена трасса Москва — Петербург, задуманная 20 лет назад
12:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии, на которой в строй вводится Северный обход Твери, передает корреспондент ТАСС.
Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года. В 2006–2008 годах была окончательно определена будущая трасса автодороги (получившей индекс М-11). В 2008 году началась подготовка к строительству участка с 15-го по 58-й км в Московской области.
Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч.
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