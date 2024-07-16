В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел мощный взрыв

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный взрыв раздался в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

«Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне раздался мощный взрыв», — написал он в телеграм-канале.