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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел мощный взрыв

13:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный взрыв раздался в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

«Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне раздался мощный взрыв», — написал он в телеграм-канале.

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