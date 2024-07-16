Чечня занимает первое место по рождаемости в стране — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чеченская республика занимает первое место в России по уровню рождаемости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Что больше всего меня обрадовало — Чечня занимает первое место по рождаемости в стране. Так держать. Это национальная цель развития, которая перед нами поставлена президентом, которую здесь выполнили первыми», — сказал он журналистам по итогам посещения Кавказского инвестиционного форума (КИФ).

«Мы все обсудили, конечно, будем поддерживать все инициативы», — добавил он, отвечая на вопрос, будут ли региону оказаны меры поддержки за это.