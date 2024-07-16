На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины граждан Украины не чувствуют себя европейцами, несмотря на стремление Киева вступить в ЕС. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Большинство респондентов (53%) по-прежнему не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени. <…> Это может свидетельствовать о том, что процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен, и многие украинцы все еще не ассоциируют себя с европейской культурой и ценностями», — говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда «Демократические инициативы».

Опрос проводился с 15 по 20 июня методом личного интервью в 20 областях страны, в подконтрольных украинским властям районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Киеве. Всего в нем приняли участие 2 016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.