На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос
17:47 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины граждан Украины не чувствуют себя европейцами, несмотря на стремление Киева вступить в ЕС. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.
«Большинство респондентов (53%) по-прежнему не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени. <…> Это может свидетельствовать о том, что процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен, и многие украинцы все еще не ассоциируют себя с европейской культурой и ценностями», — говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда «Демократические инициативы».
Опрос проводился с 15 по 20 июня методом личного интервью в 20 областях страны, в подконтрольных украинским властям районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Киеве. Всего в нем приняли участие 2 016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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