Мирные предложения премьера Венгрии по Украине отвергнуты главой Евросовета - СМИ
20:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины». Об этом Мишель написал в ответном письме венгерскому премьеру, сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с этим письмом.
Мишель также объявил, что политика ЕС, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот». Мишель также написал, что ЕС настаивает на «выводе российских войск с Украины».
НОВОСТИ
- 19:45 16.07.2024
- Правительство Франции уходит в отставку
- 19:35 16.07.2024
- В США программа замены старых МБР на новые может затянуться до конца 30-х гг - СМИ
- 19:20 16.07.2024
- Стратегия Европы по санкциям против РФ, копирующая действия американцев, была провалом - Сийярто
- 19:15 16.07.2024
- Глава МИД Венгрии: ООН была создана не как группа для стран-единомышленников
- 17:47 16.07.2024
- На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос
- 17:17 16.07.2024
- Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве
- 17:12 16.07.2024
- Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС
- 17:00 16.07.2024
- Боррель считает, что Европа переживает «демографическую зиму»
- 16:32 16.07.2024
- Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
- 16:12 16.07.2024
- МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать