Мирные предложения премьера Венгрии по Украине отвергнуты главой Евросовета - СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины». Об этом Мишель написал в ответном письме венгерскому премьеру, сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с этим письмом.

Мишель также объявил, что политика ЕС, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот». Мишель также написал, что ЕС настаивает на «выводе российских войск с Украины».