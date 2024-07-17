0
0
124
НОВОСТИ

Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья, перебои в 6 районах

13:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области повреждены в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это вызвало перебои в подаче электричества в шести районах, сообщили в Министерстве энергетики и тарифного регулирования Запорожской области.

«В результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы повреждения на нескольких ключевых объектах электроэнергетики в Запорожской области. Эти повреждения сказались на стабильности электроснабжения, вызвав перебои в подаче электроэнергии для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Токмакского и Пологовского округов», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:40 17.07.2024
Александр Овечкин испытает разработку победителя школьного акселератора Сбера
0
57
13:32 17.07.2024
Германия в 2025 году сократит бюджетные расходы на помощь Украине в два раза — Reuters
0
77
13:20 17.07.2024
Риски срыва окончания строительства школ есть в более чем 30 регионах РФ — Кравцов
0
96
13:00 17.07.2024
Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение при Трампе и Вэнсе — WSJ
0
117
12:57 17.07.2024
Сбер ищет специалистов по кибербезопасности
0
117
12:32 17.07.2024
Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено — Минэнерго
0
159
12:20 17.07.2024
Силовики задержали замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы
0
175
12:05 17.07.2024
США начали подготовку к саммиту НАТО почти за год, опасаясь провала — Defense One
0
188
12:00 17.07.2024
Больше половины американцев считают, что без замены Байдена демократы проиграют выборы
0
177
11:32 17.07.2024
Разведка США не исключает новых покушений на Трампа в ближайшие недели — Politico
0
270

Возврат к списку