Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья, перебои в 6 районах
13:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области повреждены в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это вызвало перебои в подаче электричества в шести районах, сообщили в Министерстве энергетики и тарифного регулирования Запорожской области.
«В результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы повреждения на нескольких ключевых объектах электроэнергетики в Запорожской области. Эти повреждения сказались на стабильности электроснабжения, вызвав перебои в подаче электроэнергии для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Токмакского и Пологовского округов», — говорится в сообщении.
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