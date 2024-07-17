Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья, перебои в 6 районах

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области повреждены в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это вызвало перебои в подаче электричества в шести районах, сообщили в Министерстве энергетики и тарифного регулирования Запорожской области.

«В результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы повреждения на нескольких ключевых объектах электроэнергетики в Запорожской области. Эти повреждения сказались на стабильности электроснабжения, вызвав перебои в подаче электроэнергии для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Токмакского и Пологовского округов», — говорится в сообщении.