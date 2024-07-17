Из украинского плена возвращены 95 военных РФ
15:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вернула 95 российских военных, находившихся в украинском плену, в результате переговоров. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны РФ.
«17 июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказали там.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В МО РФ уточнили, что при возвращении российских военнослужащих «посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».
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