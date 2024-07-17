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Тайвань приложит больше усилий для самообороны — власти острова о словах Трампа

17:40 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань будет больше полагаться на себя для укрепления обороны. С таким утверждением выступил глава Исполнительного юаня (правительство) Тайваня Чжо Жунтай, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа, призвавшего остров заплатить США за обеспечение его безопасности.

«Мы хотим взять на себя больше ответственности, внося вклад в безопасность Тайваньского пролива и Индо-Тихоокеанского региона», — сказал он на пресс-конференции, слова чиновника приводит агентство CNA. «Я считаю, что пока мы будем прилагать усилия, мы будем получать поддержку большего числа стран», — добавил он.

Ранее Трамп заявил агентству Bloomberg, что Тайвань «должен платить США за оборону», а тайваньские компании уже «забрали около 100% американского бизнеса по производству чипов». После этого, по данным агентства, акции компаний на Тайване резко упали, фондовый индекс на местной бирже завершил торги снижением на 227,43 пункта. По словам биржевых дилеров, возможный успех Трампа на выборах 5 ноября может повлечь проблемы для крупнейшего производителя чипов и микросхем Тайваня — компании TSMC, которая осуществляет импорт продукции на международные рынки.

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