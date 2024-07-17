Сбер запустил разработанные по законам шариата финансовые продукты для бизнеса

17:55

На сегодняшний день Сбер реализует два проекта по нормам исламского финансирования. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума зампред Сбербанка Анатолий Попов.

В частности, Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбера совместно с дочерней компанией банка СберФакторинг запустили для корпоративных клиентов факторинг «Мурабаха». Клиенты могут приобретать товары или сырье с отсрочкой платежа с фиксированной наценкой. Продукт структурирован в соответствии нормами исламского финансирования и сертифицирован Шариатским консультационным советом Сбера, рассказал Анатолий Попов.

«Продукты исламского финансирования доступны для всех желающих, и в основе этой инициативы лежит стратегия человекоцентричной модели обслуживания, в которой главное – это ценности наших клиентов и партнеров», – подчеркнул он.

Кроме того, как сообщил Анатолий Попов, Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбера совместно с дочерней компанией банка СберЛизинг разработали лизинговый продукт – «Иджара», базирующийся на нормах шариата. «Уже в начале следующего месяца мы планируем запустить продукт в ряде российских регионов», – рассказал он.

По его словам, исламский лизинг предполагает передачу определенного типа имущества лизингополучателю в обмен на лизинговые платежи, которые взимаются только с момента передачи имущества. «Важно, что предметы лизинга должны использоваться строго по назначению в соответствии с нормами исламского финансирования. После оценки первых результатов работы готовы будем рассмотреть возможность тиражирования продукта по всей стране», – отметил представитель Сбера.

«В апреле Сбер заключил первую в России сделку по оборотному финансированию Кард-аль-Хасан, которое позволяет корпоративным клиентам получать финансирование в полном соответствии со стандартами шариата, что раньше было невозможно, – добавил Анатолий Попов. – На сегодняшний день объем заявок со стороны бизнеса на исламское оборотное финансирование превысил 300 млн руб.».