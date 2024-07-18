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Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы

11:51 18.07.2024

В Москве завершена регистрация кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих осенью выборах депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. По данным Московской городской избирательной комиссии (МГИК) окружные к 17 июля оружные избирательные комиссии проверили все представленные кандидатами документы и в установленные сроки приняли решения.

«Всего выдвинулось 389 кандидатов, из них политическими партиями выдвинут 291, в порядке самовыдвижения – 98, - сообщает МГИК. - Представили документы на регистрацию 313 кандидатов».
После проведенных проверок были зарегистрированы 290 кандидатов. 16 кандидатам отказали в регистрации, а 83 отказались от участия в выборах или были отозваны выдвинувшими их политическими партиями.

Как уточнили в Мосгоризбиркоме, для участия в выборах зарегистрированы 44 кандидата, выдвинутых КПРФ, 43 представителей от «Единой России», 23 политика от партии «Коммунисты России», семь – от Российской экологической партии «Зеленые», 42 – представляют ЛДПР, 45 – партию «Новые люди», 45 – партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Также в кампании намерен участвовать 41 самовыдвиженец.

Представители Мосгоризбиркома отмечают, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными. Количество кандидатов по сравнению с предыдущими выборами выросло (в 2019 году были зарегистрированы 233 человек), в среднем на место в МГД претендуют шесть политиков. В Мосгоризиркоме также отмечают беспрецедентно низкое количество решений об отказе в регистрации кандидатов – всего 16 (против 57 в 2019 году).


Напомним, выборы депутатов Московской городской думы пройдут в столице РФ 6-8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского административного округе могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК. Информацию о выборах в Мосгордуму – 2024 избиратели могут получить на сайте городского отделения «Единой России». Горожане смогут голосовать как онлайн, так и на избирательных участках. Для голосования бумажным бюллетенем нужно будет подать специальную заявку на сайте mos.ru.

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