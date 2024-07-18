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Польша усилит контроль за экспортом вооружений в «дружественные России страны» — министр

13:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти ввели усиленный контроль за экспортом вооружений и комплектующих для них в «дружественные России страны» на фоне скандала с продажей польской компанией запчастей для иранских дронов Shahed в 2022 году. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Необходимо, чтобы такие контракты, особенно со странами, которые поддерживают сейчас Россию, были под особым контролем, и мы такой контроль будем осуществлять», — отметил министр. Он добавил, что польские спецслужбы уже ведут особый надзор над такими контрактами.

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