Парламент Украины утвердил повышение тарифов на все виды топлива

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины в условиях систематического отключения света и постоянного использования жителями страны дизельных генераторов подняла акцизы на все виды топлива. Об этом сообщила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Верховная рада подняла акцизы на все виды топлива! Это просто какое-то издевательство над украинцами. <…> Как всегда с благородной целью — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Но ЕС в нынешних экономических условиях не требовал от Украины имплементации этих положений по акцизам прямо сейчас! В результате цена на бензин и дизель увеличится на 1,66 грн (около 0,04 доллара) за литр. По мнению правительства, это несущественно! И это в условиях, когда вся страна живет на генераторах, когда украинцы вынуждены увеличить покупку бензина и дизеля», — написала депутат в своем телеграм-канале.

По ее словам, акцизы вырастут через месяц. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что это произойдет с 1 сентября. «А дальше — значительное повышение акцизов на топливо, в частности акцизов на дизтопливо и основные бензины до 359 евро за 1000 литров с 2028 года», — отметила Геращенко.

На Украине с 1 июня более чем на 60% выросли тарифы на электричество.