Вэнс не понимает ситуацию на Украине, считает Зеленский

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, последовательно выступающий за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву, не понимает, что происходит на Украине. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Может быть, он действительно не понимает, что происходит на Украине. Что касается нас, мы должны работать с Соединенными Штатами. Если придет новая команда, мы должны работать с ней», — сказал он в интервью телеканалу BBC, комментируя слова Вэнса о том, что ему безразлична ситуация на Украине.

Зеленский также усомнился в том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США сможет быстро урегулировать конфликт на Украине, как обещал. «Вопрос в том, какова цена и кто будет платить, — сказал Зеленский. — Я не хочу говорить, что его идея заключается в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это за 24 часа, то проще всего будет заставить нас платить. Тогда понятно как — просто остановиться и отдать. Нет санкций, ничего нет». Он в очередной раз сказал, что Киев на такие условия не пойдет.