Оккупация палестинских территорий Израилем фактически является аннексией, считает суд ООН

17:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН считает, что оккупация Израилем палестинских территорий фактически является аннексией. Об этом заявил председательствующий судья Наваф Салам, зачитывая консультативное заключение по вопросу оккупации палестинских территорий.

«Политика и действия [Израиля] рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте и оставаться в силе на неопределенный срок, — отметил судья. — Следовательно, суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории».