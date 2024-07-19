17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС продемонстрировал мировому сообществу утрату стратегической автономии в вопросах, касающихся украинского кризиса, в угоду США. Такую точку зрения приводит газета China Daily.

«Евросоюз демонстрирует потерю стратегической автономии по кризису на Украине», — говорится в заголовке редакционной статьи издания, посвященной письму премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председателю Евросовета Шарлю Мишелю и тому, как последний отреагировал на это послание.

Как уточняется в материале газеты, власти ЕС «должны похвалить» главу венгерского правительства за его попытки установить мирный диалог. «Единственная причина, по которой Евросоюз так критикует усилия Орбана, заключается в том, что они не соответствуют тому, что хочет от Брюсселя Вашингтон», — поясняют авторы.

Они отмечают, что европейское руководство «охвачено глубоким страхом перед Россией, которая на самом деле лишь пытается сохранить буферную зону перед лицом расширения НАТО на восток». В итоге ЕС «отказался от общения с РФ и всем весом бросился в геополитическую игру США в Европе и за ее пределами».