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Польша не планирует передавать свои F-16 Украине - агентство

18:45 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не собирается передавать Украине свои истребители F-16, решение польского правительства, о котором упомянул украинский лидер Владимир Зеленский, касается исключительно в сопровождении поставок от других союзников. Об этом сообщил агентству PAP источник в Минобороны республики.

По его словам, польский кабмин принял решение, которое связано «с вопросами логистики», включая помощь в доставке на Украину истребителей F-16 от других союзников по НАТО.

19 июля Зеленский написал в социальной сети, что Польша приняла решение, позволяющее ускорить поставки истребителей F-16 на Украину. Подробности о решении польской стороны украинский лидер не привел.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался.

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