Канада ведет переговоры с окружением Трампа о пошлинах в случае его избрания - СМИ
18:55 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, на данный момент союзники Трампа не обещают представителям Канады никаких торговых послаблений. Сейчас стороны обсуждают формат диалога, который помог бы достичь прогресса в сохранении беспошлинной торговли.
Канадская сторона предупредила об ответных мерах в ситуации, если Трамп в случае победы введет пошлины, отмечает CBC. Также Оттава не хочет радикальных изменений в соглашении о свободной торговле между Канадой, Мексикой и США в 2026 году, когда подойдет срок очередного пересмотра его правил.
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