Канада ведет переговоры с окружением Трампа о пошлинах в случае его избрания - СМИ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадские власти ведут переговоры с окружением бывшего президента и действующего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы убедить его не вводить новые торговые пошлины, если он победит на выборах. Об этом сообщила телекомпания CBC со ссылкой на источники.



По их данным, на данный момент союзники Трампа не обещают представителям Канады никаких торговых послаблений. Сейчас стороны обсуждают формат диалога, который помог бы достичь прогресса в сохранении беспошлинной торговли.



Канадская сторона предупредила об ответных мерах в ситуации, если Трамп в случае победы введет пошлины, отмечает CBC. Также Оттава не хочет радикальных изменений в соглашении о свободной торговле между Канадой, Мексикой и США в 2026 году, когда подойдет срок очередного пересмотра его правил.





