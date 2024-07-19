Концепция мироустройства и безопасности продвигаемая НАТО потерпела полный крах - Вершинин
19:55 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и ее членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах», — сказал он.
«На этом фоне очевидна востребованность новой архитектуры безопасности Евразии, устранения концептуального, нормативно-правового и институционального вакуума, создающего риски для государств континента», — отметил Вершинин.
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