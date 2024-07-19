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Концепция мироустройства и безопасности продвигаемая НАТО потерпела полный крах - Вершинин

19:55 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продвигаемая Североатлантическим альянсом концепция мироустройства и безопасности на принципах доминирования одного центра силы потерпела полный крах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

«Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и ее членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах», — сказал он.

«На этом фоне очевидна востребованность новой архитектуры безопасности Евразии, устранения концептуального, нормативно-правового и институционального вакуума, создающего риски для государств континента», — отметил Вершинин.


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