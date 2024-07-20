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После телефонного разговора с Зленским Трамп заявил, что «обе стороны конфликта смогут сблизиться и согласовать сделку»

09:00 20.07.2024 Источник: Интерфакс

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас с президентом Зеленским ранее сегодня (в пятницу по американскому времени - ИФ) состоялся очень хороший телефонный разговор", - написал он в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Зеленский поздравил его с выдвижением кандидатом в президенты США от республиканцев.

Трамп в очередной раз заявил, что в случае победы на выборах найдет способ завершить конфликт на Украине и обеспечит "мир во всем мире".

"Обе стороны конфликта смогут сблизиться и согласовать сделку, которая положит конец насилию и обеспечит путь к процветанию", - предположил 45-й американский президент.

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