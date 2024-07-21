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НОВОСТИ

На постоянное членство в БРИКС Бразилия предложила Колумбию

09:00 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия выдвинула кандидатуру Колумбии в качестве возможного нового члена БРИКС. Об этом заявил ТАСС бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Наш президент [Луис Инасиу] Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС, этот вопрос обсуждался членами объединения», — сказал он, отвечая на вопрос, какая из стран Латинской Америки, по его мнению, может стать следующим членом БРИКС.

«Пока сложно сказать, какая из стран далее присоединится. Есть целый ряд кандидатов, в том числе из Латинской Америки. Думаю, саммит БРИКС в Казани будет отличной возможностью для них обсудить этот вопрос», — добавил дипломат.

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